Gece yarısı mahalleyi ayağa kaldırdı: ’Beni kurtarın’ diye bağırdı!

Polis ekiplerinin de bölgeye intikal etmesi sonucu polis ve vatandaşlar esrarengiz bir şekilde kapıları çalan ve "beni kurtarın" diye bağıran şahsı aramaya başladı. Apartmanın her yerinde kan izlerini gören vatandaşlar daha da tedirgin oldu. Daha sonra şahıs aparmanın çatısına çıkarak kendisini öldürmeye gelen kişilerin olduğunu ve aşağıya atlayacağını söyledi. Bir süre sonra vatandaşlar çatıdaki şahsı aşağı indirmeye çalışırken apartman içerisinde kovalamaca yaşandı. Polis ve vatandaşlar tarafından apartmanın bodrum katında yakalanan şahıs ardından gözaltına alındı. Kendini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak zarar veren şahıs olay yerine gelen ambulans ile ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın isminin Tuncay olduğu öğrenildi.