Gece yarısı saldırıya uğradı! Yanına yaklaşan kişi...

Adana'da sokak ortasında silahlı saldırı | Video

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Kenan Palas, iddiaya göre yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Palas, sol bacağına isabet kurşunla yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Palas'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.