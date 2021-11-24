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Giriş Tarihi: 24.11.2021 09:02 Son Güncelleme: 24.11.2021 09:17

Gece yarısı saldırıya uğradı! Yanına yaklaşan kişi...

DHA
Gece yarısı saldırıya uğradı! Yanına yaklaşan kişi...

Adana'da sokakta yürürken kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Kenan Palas, bacağına isabet kurşunla yaralandı. İşte detaylar

Adana'da sokak ortasında silahlı saldırı | Video

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Kenan Palas, iddiaya göre yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Palas, sol bacağına isabet kurşunla yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Palas'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

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Gece yarısı saldırıya uğradı! Yanına yaklaşan kişi...
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