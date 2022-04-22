Haberler Yaşam Haberleri Gece yarısı silah sevkiyatına suçüstü baskın! Market poşetiyle silah sevkiyatı
Giriş Tarihi: 22.4.2022 14:13 Son Güncelleme: 22.4.2022 14:20

Gece yarısı silah sevkiyatına suçüstü baskın! Market poşetiyle silah sevkiyatı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Gece yarısı silah sevkiyatına suçüstü baskın! Market poşetiyle silah sevkiyatı

İstanbul’da ruhsatsız silah ticaretine karşı geniş çaplı mücadele başlatan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Esenler Polisi,, takibe aldığı bir şüpheliyi gece yarısı operasyonuyla silah sevkiyatının tam ortasında suçüstü yakaladı. Motosiklet üzerinde teslimata çıkan F.M.M. ve S.C.D. gözaltına alındı, market poşetinde taşıdıkları 10 adet Blow model ruhsatsız tabancaya ise el konuldu.

Esenler'de uyuşturucu ve silah ticaretiyle adı sıkça anılmaya başlayan "Hanımağa" lakaplı Pınar D.'nin yakalanmasının ardından çalışmalarına hız kesmeden devam eden Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü, başarıyla sonuçlanan bir operasyona daha imza attı. İki grup arasında yaşanan bir silahlı çatışma olayının ardından failleri yakalayan polis, saldırıya konu silahların kaynağına yönelik operasyon başlattı. Gözaltındaki isimlerin ifadelerinden ve telefonlarından ele geçirilen dijital verilerden yola çıkan polis ekipleri, 18 Nisan gecesi iki şüphelinin silah sevkiyatına hazırlandığını belirledi.

SEVKİYAT TARİHİ VE NOKTASI TESPİT EDİLDİ

Şüphelileri radarına alan ekipler, Esenler ve Bağcılar'da piyasa sürülmek üzere yeni bir ruhsatsız silah sevkiyatına hazırlandıklarını belirledi. Gece saatlerinde Bağcılar 100. Yıl Köprüsü çevresinde sevkiyatın yapılacağı istihbaratına ulaşan Esenler Emniyeti, teslimat saatinde sevkiyat güzergahına düzenlediği suçüstü operasyonla silah taşıyan motosikletli kuryeleri yakaladı.

MARKET POŞETİYLE SİLAH TAŞIMIŞLAR

Motosiklet sürücüsü F.M.M. ve arka koltuğunda oturan S.C.D. gözaltına alındı. Şüphelilerden S.C.D.'nin elinde taşıdığı siyah poşetin içerisinde bulunan tam 10 adet Blow model ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Suçüstü yakalanan şüpheliler, gözaltına alınarak Esenler Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Gece yarısı silah sevkiyatına suçüstü baskın! Market poşetiyle silah sevkiyatı
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