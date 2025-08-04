Gecekondu yangınına uykuda yakalandılar

Sarıyer'de tek katlı bir gecekonduda sabah erken saatlerde çıkan yangına uykuda yakalanan kardeşler 35 yaşındaki Burak Karagöl ile 29 yaşındaki kardeşi Bahar Karagöl ağır yaralandı. Çayırbaşı Mahallesi, Çayır Mezarlık Sokak'ta bulunan tek katlı bir gecekonduda dün saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle evin içine dolan dumanları fark eden anne Fatma Karagöl, uykuda olan çocukları Burak Karagöl ve Bahar Karagöl'ü uyandırmaya çalıştı.

ANNE ÇABALADI ANCAK...

Çığlıklar atarak sokağa çıkan annenin yardımına komşuları koştu. Dumanların tamamen sardığı eve kimse giremedi. Olay yerine gelen itfaiyeciler, dumandan etkilenen Karagöl kardeşleri evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kardeşler, olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Uykuda oldukları sırada çok fazla dumana maruz kalan kardeşlerden 35 yaşındaki Burak Karagöl kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"YAŞIYORLAR MI BİLMİYORUM"

Mahalleli Abdulcabbar Sancar, "Ben kapıda duruyordum, anneleri dışarı fırladı ağlayarak kendini yere attı. Hemen itfaiye çağırdık. Bayağı siyah duman çıktı evden. Kız kardeşi ve ağabeyini evden çıkardılar, yerde yatıyorlardı. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum ama kızın vücudu oynuyordu, oğlanın vücudu oynamıyordu" dedi. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.