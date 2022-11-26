Gecekonduda katliam: 3 ölü

İstanbul Şişli'de bir evde 2'si kadın 3 kişi, başlarından vurulmuş halde ölü bulundu.Polis ekipleri dün akşam saatlerinde gelen bir ihbar üzerine Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan tek katlı gecekonduya gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren polisler, 3 kişinin kanlar içinde yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başlarından pompalı tüfekle vurulan 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Yapılan incelemede evde herhangi bir silaha rastlanmazken, 3 kişinin kafa kısmında saçma girişleri olduğu saptandı. 4 adet de boş kovan bulundu. Öldürülen kişilerin ev sahibi Vahit Ateş (44) ile Tülay V. (17) ve Merve Özturan (24) olduğu öğrenildi. Cesetler, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çok yönlü soruşturma başlatan polis, katliamın ardından kaçtığı iddia edilen bir şüphelinin peşine düştü.