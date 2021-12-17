Haberler Yaşam Haberleri Gecekonduda yangın faciası: 2 kardeş öldü
Giriş Tarihi: 18.12.2021

Gecekonduda yangın faciası: 2 kardeş öldü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Gecekonduda yangın faciası: 2 kardeş öldü
İstanbul Gaziosmanpaşa'da Dereboyu Sokak'ta bulunan bir gecekonduda 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Hazal Usta, süt ve bez almak için aynı sokak üzerinde bulunan markete gitmek için evden çıktı. Bu sırada evde yangın çıktı. Hazal Usta'nın ilk evliliğinden olan ikiz çocukları Muhammet ve Elif Köken (3.5) ile şimdiki eşinden olan 1 yaşındaki Mesut Efe Öğündür alevlerin ortasında kaldı. Çocukların çığlıkları duyan mahalle sakinleri iki katlı gecekonduya girerek mahsur kalan 3 minik yavruyu kurtarmak için seferber oldu. Ağır yaralı olarak evden çıkarılan kardeşlerden Muhammet Köken ve Mesut Efe Öğündür hayatını kaybetti. Muhammet'in ikizi Elif Köken ise tedavi altına alındı. Çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan anne Hazal Usta, "Onlar benim canım ciğerimdi" diye feryat etti. Usta'nın eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: TBMM Genel Kurulu'ndan geçti! 2022 Yılı Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
Son dakika: TBMM Başkanlığına sunuldu! Asgari ücrette damga vergisi resmen kalkıyor
Altın gram fiyatı 900 TL'yi aştı! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 16 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Mardin'de kar maskeli soygun! Kuyumcuyu öldürüp kaçtılar
Son dakika: İstanbul'da yangın faciası! Korkunç manzara: 3 kardeş birbirine sarılı halde bulundu!
Son dakika haberi... Zehir operasyonlarında 18 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi: AGİ kalktı mı? Kimler alacak? Nasıl hesaplanacak? Uzman isim AGİ detaylarını açıklıyor
İngiltere'de korkunç tablo! Vaka sayıları 3 gündür rekor kırıyor!
SON DAKİKA | AK Parti'den net ekonomi mesajı: Kimse bunu aklından bile geçirmesin
Ehliyet alacaklar dikkat! Devrim niteliğinde değişiklik
ARKADAŞINA GÖNDER
Gecekonduda yangın faciası: 2 kardeş öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA