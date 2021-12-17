Gecekonduda yangın faciası: 2 kardeş öldü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Dereboyu Sokak'ta bulunan bir gecekonduda 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Hazal Usta, süt ve bez almak için aynı sokak üzerinde bulunan markete gitmek için evden çıktı. Bu sırada evde yangın çıktı. Hazal Usta'nın ilk evliliğinden olan ikiz çocukları Muhammet ve Elif Köken (3.5) ile şimdiki eşinden olan 1 yaşındaki Mesut Efe Öğündür alevlerin ortasında kaldı. Çocukların çığlıkları duyan mahalle sakinleri iki katlı gecekonduya girerek mahsur kalan 3 minik yavruyu kurtarmak için seferber oldu. Ağır yaralı olarak evden çıkarılan kardeşlerden Muhammet Köken ve Mesut Efe Öğündür hayatını kaybetti. Muhammet'in ikizi Elif Köken ise tedavi altına alındı. Çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan anne Hazal Usta, "Onlar benim canım ciğerimdi" diye feryat etti. Usta'nın eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi.