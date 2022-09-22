Geçen yıl da beraber görev yapmışlar

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek için Kastamonu'ndan havalanan helikopter, Denizli'nin Çardak ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı düştü. Kaza sonrası Rusya uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olay yerinde hayatını kaybetti, yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2'inci pilot İgor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem hastanelere kaldırıldı.Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Georgii Onuchin, İgor Turkov ve Ömer Kaan Çakır'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaptan İlya Ivesenkhıo ve Denizli Devlet Hastanesi'nde bulunan Kenan Erdem'in ise durumunun kritik olduğu belirtildi.Helikopterin enkaz yığınına döndüğü kazada kahreden detay ortaya çıktı. Helikopter içinde bulunan kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, Georgii Onuchin, Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve hayatını kaybeden 2 Rus'un geçen sene Denizli'de mesai arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybedenlerden ise geriye fotoğrafları kaldı.Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren pilot Ömer Kaan Çakır ve kendisi de emekli bir havası asker olan baba Mustafa Çakır yaşananları ilk kez anlattı. Baba Mustafa Çakır, "Çok şükür şuan durumu iyi. Doktorlarımız ilgileniyor. Kaza bildiğim kadarıyla sert iniş yapmaları nedeniyle meydana gelmiş. O esnada benim oğlum fırlamış. Düşme sırasında kemerinin çözülmesi hayatta kalmasını sağlamış. Saç ve derisinde yırtılmalar var. Elinde kolunda bileğinde kırıklar var. Bilinci çok iyi değil. Kendimde kara havacısıydım. Uçuş teknisyen astsubayı olarak ülkeme hizmet ettim. Yaşadığımız çok zor bir şey" dedi.Kaza sırasında yaşananları hatırlayamayan yaralı Türk pilot Ömer Kaan Çakır ise " İnanın kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum, ne oldu ne bitti bilmiyorum. Çünkü o an bilincimi kaybetmişim, ben kendime geldiğimde helikopter dışında aynı bu şekilde yatıyordum. Herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Süleyman Soylu'nun da bizi ziyarete geleceğini öğrendik" diye konuştu. Pilot Çakır, helikopterin yakıt ikmali için mi iniş yapıp yapmadığını hatırlamadığını söyledi.