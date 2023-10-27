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Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:42 Son Güncelleme: 27.10.2023 09:42

Geçilmez Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Geçilmez Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Hatay'ın görülmeye değer yerlerinden olan Geçilmez Kanyonu, yemyeşil ormanları ile hayranlık uyandırıcıdır. Kavurucu sıcaklardan bunalanların durak noktalarından biridir. Şelalesi ve doğal havuzu ile ziyaretçilere muhteşem bir manzara sunar. Bizzat gidip görmek isteyenlerin, Geçilmez Kanyonu nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar ve Müzekart geçiyor mu önceden öğrenmesinde fayda vardır.

Geçilmez Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Geçilmez Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Geçilmez Kanyonu, bulunduğu konum nedeniyle ulaşımı biraz zor bir yerdir. Ancak yol kenarındaki tabelalar, ziyaretçilerin işini büyük ölçüde kolaylaştırır. Yüzmekten, yürüyüş yapmaktan, fotoğraf çekmekten, piknik yapmaktan ve doğa ile iç içe olmaktan hoşlananların seveceği bir alandır. Hatay'ın kavurucu sıcağından kaçmak isteyenler, Geçilmez Kanyonu nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar ve Müzekart geçiyor mu kesinlikle araştırmalıdır.

Geçilmez Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Bu kanyon, Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Yeşil mahallesinde yer alır. Gözlerden uzak yerlerden hoşlanan doğaseverlere hitap eder. Kanyon, oldukça geniş bir ormanlık alandan oluşur ve içinde şelalesi, doğal havuzu ile yürüyüş yolları bulunur. Deli Çay'ın içinden geçtiği bu alanda, HES santrali ve barajı vardır. Geçilmez Kanyonu'na gitmek için kullanılabilecek herhangi bir toplu taşıma seçeneği yoktur. Bundan dolayı ziyaretçiler, kendi özel araçlarını kullanmalı ve yol kenarında bulunan tabelaları takip etmelidir. Bunun için navigasyon uygulamalarından birini kullanmak da yararlı olabilir. Şehir dışından buraya gelmek için ise uçak, otobüs veya şahsi araç seçeneklerinden biri tercih edilebilir. İstanbul ve Ankara'dan Geçilmez Kanyonu'na ulaşmak isteyenlerin, Ankara-Tarsus Otoyolu/O-21'i kullanması gerekir. İzmir'den gitmek için ise D300/E96 karayolu üzerinden yola çıkılmalıdır.

Geçilmez Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar?

Yerlileri ve turistleri kendine hayran bırakan Geçilmez Kanyonu, Hatay'ın Dörtyol ilçesindedir ve özellikle yaz aylarında birçok ziyaretçiyi ağırlar. Aileler, genellikle yaz veya hafta sonu tatillerinde buraya gelerek Deli Çay'ın kenarında piknik yapar ve doğada keyifli vakit geçirir. Amanos Dağları'nın serin sularının aktığı şelalesi ve oluşturduğu doğal havuz, serinlemek isteyen misafirleri ağırlar. Yemyeşil ormanlık alanı ile adeta görsel bir şölen sunar. Buraya giriş yapmak için ise herhangi bir ücret ödenmemektedir.

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Geçilmez Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Geçilmez Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?
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