Geçit Vermez filmi konusu ve oyuncuları: Geçit Vermez filmi nerede çekildi?

Geçit Vermez filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile gizem türündeki filmler arasında oldukça beğeniliyor. 2017 yapımı filmin yorumları olumlu. Geçit Vermez filmi oyuncuları arasında dikkat çeken isimler var. Heyecan uyandıran yabancı yapım bu gece 01.15'te Kanal D'de olacak. Peki, Geçit Vermez filmi nerede çekildi? İşte merak edilenler…
GEÇİT VERMEZ KONUSU
Sıradan bir iş günü, öğleden sonra Adib korkunç bir haber alır: büyük kızı Muna Şam'da kaybolmuştur. Adib 30 yıldır gitmediği Suriye'ye gitmek ve kızını bulmak için gizli geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Inescapable bir babanın kızını arayışı ve arkasında bıraktığı Orta Doğu'nun kaosunu anlatan bir filmdir.
GEÇİT VERMEZ OYUNCULARI
Oded Fehr
Joshua Jackson
Marisa Tomei
Alexander Siddig
Saad Siddiqui