Geçit Vermez filmi konusu ve oyuncuları: Geçit Vermez filmi nerede çekildi?

GEÇİT VERMEZ KONUSU

Sıradan bir iş günü, öğleden sonra Adib korkunç bir haber alır: büyük kızı Muna Şam'da kaybolmuştur. Adib 30 yıldır gitmediği Suriye'ye gitmek ve kızını bulmak için gizli geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Inescapable bir babanın kızını arayışı ve arkasında bıraktığı Orta Doğu'nun kaosunu anlatan bir filmdir.

GEÇİT VERMEZ OYUNCULARI

Oded Fehr

Joshua Jackson

Marisa Tomei

Alexander Siddig

Saad Siddiqui