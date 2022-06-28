Haberler Yaşam Haberleri Geçit Vermez filmi konusu ve oyuncuları: Geçit Vermez filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 28.6.2022 16:08

Geçit Vermez filmi konusu ve oyuncuları: Geçit Vermez filmi nerede çekildi?

Geçit Vermez filmi konusu ve oyuncuları: Geçit Vermez filmi nerede çekildi?

Kanal D ekranlarında bu gece film gecesi olacak. Geçit Vermez filmi oyuncuları ve konusu ile oldukça ilgi çekiyor. Aksiyon, dram ve gizem türündeki filmler arasında tam not alıyor. Bu gece 01.15’te yayında olacak filmin orijinal adı Inescapable. 2012 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ruba Nadda oturuyor. Geçit Vermez filmi konusu nedir, Geçit Vermez filmi nerede çekildi? İşte detaylar…

Geçit Vermez filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile gizem türündeki filmler arasında oldukça beğeniliyor. 2017 yapımı filmin yorumları olumlu. Geçit Vermez filmi oyuncuları arasında dikkat çeken isimler var. Heyecan uyandıran yabancı yapım bu gece 01.15'te Kanal D'de olacak. Peki, Geçit Vermez filmi nerede çekildi? İşte merak edilenler…

GEÇİT VERMEZ KONUSU

Sıradan bir iş günü, öğleden sonra Adib korkunç bir haber alır: büyük kızı Muna Şam'da kaybolmuştur. Adib 30 yıldır gitmediği Suriye'ye gitmek ve kızını bulmak için gizli geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Inescapable bir babanın kızını arayışı ve arkasında bıraktığı Orta Doğu'nun kaosunu anlatan bir filmdir.

GEÇİT VERMEZ OYUNCULARI

Oded Fehr

Joshua Jackson

Marisa Tomei

Alexander Siddig

Saad Siddiqui

ARKADAŞINA GÖNDER
Geçit Vermez filmi konusu ve oyuncuları: Geçit Vermez filmi nerede çekildi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA