Depremzedelere destek olmak için gitti: Görevi başında kalp krizi geçirdi! Öğrencilerinden duygulandıran mesaj

Türk Eğitim Sen İzmir Karabağlar ilçe başkanı İbrahim Gürlek, iki hafta önce gönüllü olarak hizmet vermek için depremin en fazla etkilediği illerden Adıyaman'a geldi. Gürlek, Adıyaman'da iki hafta boyunca can siperane çalıştı. Ağır bir grip enfeksiyonu geçirmesine rağmen görevine ara vermeden devam etti. Geçtiğimiz cumartesi günü ise öğrencileri ile bir arada olduğu anda kalp krizi geçirdi. İbrahim Gürlek, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerin de yardımları ile ambulans uçakla Adıyaman'dan, İzmir'e nakledildi. Gürlek'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"MEMLEKET HİZMETİNE AYNI AŞK VE İNANÇLA DEVAM EDECEK"

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "İbrahim Gürlek, İzmir Karabağlar İlçe Temsilcimiz. Deprem bölgesinde afetzedelerin yaralarını sarmak için yaklaşık 2 haftadır gönüllü ordusuna dahil olmuş ve canhıraş şekilde emek veriyordu. Geçirmiş olduğu ağır grip rahatsızlığına rağmen bir an olsun hizmetinden geri durmadı. İbrahim kardeşimiz, Adıyaman'da görev başındayken kalp krizi geçirdi. İzmir'de hastanede tedavisi devam ediyor. Onu bize bağışlayan Rabbime şükürler olsun. İbrahim Gürlek, "Varlığım Türk varlığına armağan olsun" şuurunun ete kemiğe büründüğü Türkiye sevdalısı abidemizdir. Allah ondan razı olsun. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşacak ve memleket hizmetine kaldığı yerden aynı aşk ve inançla devam edecek"

"MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZ MAHMUT ÖZER'E ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Talip Geylan, ifadelerinin devamında yardımları için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e şu cümlelerle teşekkür etti: "Dualarımız İbrahim Başkanımız için. Ayrıca arkadaşımızın Adıyaman'daki hastane sürecinde ve ambulans uçakla İzmir'e nakledilmesinde ilgi ve yardımlarından dolayı Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun"

"GEÇMİŞ OLSUN HOCAM"

İbrahim hocanın İzmir'e nakledilmesinin ardından Adıyaman'da kalan öğrencilerinin yazı tahtasına "Geçmiş olsun hocam" yazması da duygulandırdı. Adıyaman'da İbrahim hocadan geriye "Geçmiş olsun hocam" yazan tahta kaldı.