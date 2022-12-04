Haberler Yaşam Haberleri Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Birleşik Krallık başbakanı Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık'ın en kısa süre görev yapan başbakanı olmuştur?
Giriş Tarihi: 4.12.2022 22:49 Son Güncelleme: 4.12.2022 22:49

Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Birleşik Krallık başbakanı Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık'ın en kısa süre görev yapan başbakanı olmuştur?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 4 Aralık 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Birleşik Krallık başbakanı Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık'ın en kısa süre görev yapan başbakanı olmuştur? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Birleşik Krallık başbakanı Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık'ın en kısa süre görev yapan başbakanı olmuştur? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Birleşik Krallık başbakanı Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık’ın en kısa süre görev yapan başbakanı olmuştur?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (4 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Birleşik Krallık başbakanı Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık'ın en kısa süre görev yapan başbakanı olmuştur? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (4 ARALIK 2022)

ATV ile 4 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Birleşik Krallık başbakanı Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık'ın en kısa süre görev yapan başbakanı olmuştur?

A- 20
B- 30
C- 40
D- 50 (CEVAP)


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