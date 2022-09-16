ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 16 Eylül 2022 Cuma günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyicilerinin evlerine konuk oldu. Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" de 2. barajı geçmeyi başaran yarışmacıya sorulan Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında en çok düzeltilen erkek adı hangisi olmuştur? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.