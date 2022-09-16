Haberler Yaşam Haberleri Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında en çok düzeltilen erkek adı hangisi olmuştur?
Giriş Tarihi: 16.9.2022 22:13 Son Güncelleme: 16.9.2022 22:14

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında en çok düzeltilen erkek adı hangisi olmuştur?

Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 16 Eylül 2022 Cuma günü izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye’nin pek çok bölgesinden yarışmacıyı konuk eden ve yönelttiği sorularla yarışmacılara ve ekran başındaki izleyicilere yeni bilgiler edindiren “Kim Milyoner Olmak İster?” in son bölümünde sorulan Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında en çok düzeltilen erkek adı hangisi olmuştur? sorusu izleyenler tarafından merak edilerek Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında en çok düzeltilen erkek adı hangisi olmuştur? şeklinde araştırılmaya başlandı. İşte çok merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında en çok düzeltilen erkek adı hangisi olmuştur?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 16 Eylül 2022 Cuma günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyicilerinin evlerine konuk oldu. Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" de 2. barajı geçmeyi başaran yarışmacıya sorulan Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında en çok düzeltilen erkek adı hangisi olmuştur? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.



SORU: Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında en çok düzeltilen erkek adı hangisi olmuştur?

A- Yunis (CEVAP)
B- Çoşkun
C- Ümüt
D- Ferat

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Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında en çok düzeltilen erkek adı hangisi olmuştur?
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