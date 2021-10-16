Gediz’de feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüsün sürücüsü Ramazan Şahin ile otomobil sürücüsü İbrahim Özkahya ve otomobilde yolcu olarak bulunan Umut Durmuş yaralandı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.