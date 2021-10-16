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Giriş Tarihi: 16.10.2021 20:48

Gediz'de feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

DHA
Gediz’de feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kütahya'nın Gediz ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Gediz-Uşak karayolu üzerindeki Gediz Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi.

MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Gediz'den Uşak istikametine giden Ramazan Şahin yönetimindeki 43 FA 617 plakalı minibüs, Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nden ana yola çıkmaya çalışan İbrahim Özkahya'nın kullandığı 43 ABD 841 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüsün sürücüsü Ramazan Şahin ile otomobil sürücüsü İbrahim Özkahya ve otomobilde yolcu olarak bulunan Umut Durmuş yaralandı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Gediz'de feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
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