Geleceğin bilim insanları Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi’nde yetişiyor

Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, 9-14 yaş arasındaki 128 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen doğal afet ve afet yönetimi konulu yaz okulunu başarıyla tamamladı. Yedi hafta süren programda, öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı derslerle afet yönetimi eğitimi verildi. Eğitimler, bilim merkezine bağlı atölyelerde düzenlenerek, öğrencilerin afet yönetimi konusundaki bilgilerini pekiştirmeleri amaçlandı.

Yaz okulu programı, afet yönetimi eğitiminin yanı sıra bilimsel kamp, oryantiring, STEM aktiviteleri ve dijital öykü gibi çeşitli etkinliklerle zenginleştirildi. Öğrenciler, farklı disiplinlerde hem bilgi hem de beceri kazanma imkanı buldu. Yaz Okulu Kapanış Programı'nda, öğrenciler yedi hafta boyunca edindikleri bilgilerle geliştirdikleri projeleri ve çalışmaları sergiledi. Veliler ve davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği sergide, öğrenciler eserlerini sundu.

TRABZON'UN GELECEĞİ İÇİN DEĞERLİ ADIMLAR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, böylesine önemli bir alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Onları sadece bugünün değil, yarının zorluklarına da hazırlamak, bilimsel meraklarını uyandırmak ve araştırma sevgilerini artırmak amacıyla düzenlediğimiz bu etkinlikler, Trabzon'un geleceği için atılan en değerli adımlardan biridir. Eğitim, bir toplumun kalkınmasının temel taşıdır, ve biz de çocuklarımızı bu temelin en sağlam parçaları olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.