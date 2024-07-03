Tıp öğrencisi Begüm Cemile Çalayer’in 10 parmağında 10 marifet!

EBYÜ Tıp Fakültesi'nin 3 yıldır mezuniyet töreninde kent protokolünün ve yüzlerce öğrenci arkadaşı ile ailelerinin huzurunda sahnede verdiği müzik konseriyle beğeni toplayan Begüm Cemile Çalayer, üniversitede ilk olarak nasıl keşfedildiğini anlattı: Kantinde arkadaşlarımız arasında gitar çalıp söylüyorduk. İlk birinci sınıfta iken o zamanki dekan yardımcımız Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ın dikkatini çekti. O da Dekanımız Prof. Dr. A. Mecit Kantarcı ile paylaşmış. Bunun üzerine mezuniyet töreninde sahne aldım. 3 yıldır Tıp Fakültemizin mezuniyetlerinde konser veriyorum. Mutlu oluyorum. Rektörümüze, dekanımıza, hocalarıma teşekkür ediyorum.

Müziğe çocuk yaşta Erzurum'da TRT korosunda başladığını ifade eden Çalayer, "Müzik bana keyif veriyor. Hobi olarak sürdürüyorum. Önceliğim okulum. Okulu bitirip doktor olup insanlığa fayda sağlayıp, haslarıma bakmak istiyorum" dedi.