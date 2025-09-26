Geleceğin gazetecileri SABAH’ı ziyaret etti

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencileri, Sabah Gazetesi Adana Bölge Temsilciliği ve baskı tesislerini ziyaret etti. Öğretim görevlisi Gülten Acar refakatinde matbaayı gezen öğrenciler, gazete basım aşamasını yerinde gördükten sonra meslek büyüklerinden basın ve enformasyon hakkında bilgi aldı. Sabah Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu, 14 gazeteci adayına doğru bilgiye erişim, dezenformasyonun önlenmesi ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi süreçlerine dair mesleki deneyimlerini aktardı. Ramoğlu'na misafirperverlikleri için teşekkür eden Acar, "Bu ziyaret sayesinde öğrencilerimizin ufku açıldı" dedi.