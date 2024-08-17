Geleceğin kâşifleri bilim merkezinde eğitim gördü

Trabzon'da, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde düzenlenen yaz okulunda, 9-14 yaş arasındaki 128 öğrenci, doğal afet ve yönetimi ile bilimsel disiplinler konusunda yedi hafta süren eğitimleri başarıyla tamamladı. Eğitimler, bilim merkezine bağlı atölyelerde düzenlenerek öğrencilerin afet yönetimi konusundaki bilgilerini pekiştirmeleri amaçlandı. Yaz okulu programı, afet yönetimi eğitiminin yanı sıra bilimsel kamp, oryantiring, matematik, fen, mühendislik ve teknoloji bölümlerinin bir araya getirildiği STEM aktiviteleri ve dijital öykü gibi çeşitli etkinliklerle zenginleştirildi.Yaz okulu kapanış programında, öğrenciler yedi hafta boyunca edindikleri bilgilerle geliştirdikleri projeleri ve çalışmaları sergiledi. Veliler ve davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği sergide, öğrenciler eserlerini sundu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bu tür programlarla çocukların bilimsel merakını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.