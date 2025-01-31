Geleceğin tedavisi: Kalbe biyolojik ‘yama’ mümkün olabilir

Araştırmacılar hasar görmüş kalpleri tedavi ederek daha iyi çalışmasını sağlamak amacıyla yeni bir yöntem bulmuş olabilir. Son çalışmalar dünya genelinde 64 milyondan fazla kişinin kalp yetmezliği yaşadığını ortaya koyuyor. Bu hastalığın çözümü ise sınırlı.Alman Göttingen Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Prof. Ingo Kutschka, "İlk defa laboratuvar ortamında üretilmiş biyolojik bir nakil seçeneğine sahibiz. Bu 'yama' kalp kasını stabilize etme ve güçlendirme potansiyeline sahip" diyerek bu önemli gelişmeyi duyurdu.