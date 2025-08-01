Geleceğin turizmcileri 5 yıldızlı yetişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı'na ait, turizm alanında faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük ve Güvenli Turizm Belgesi'ni alan ilk uygulama oteli Cunda Uygulama Oteli'nde eğitim gören öğrenciler erken yaşta iş öğrenip para kazanıyor. MEB'e bağlı olan ve döner sermaye kapsamında 12 yıldır hizmet veren 176 odalı, 350 yatak kapasiteli otel, yaz turizmi sezonunda neredeyse hiç boş kalmıyor. Genellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği tesis, yılın geri kalan bölümünde daha çok seminer, konferans, panel gibi toplantılara ev sahipliği yapıyor. Mesleklerinin inceliklerini öğrenen geleceğin turizmcisi öğrenciler, burada kazandıkları deneyim sayesinde mezuniyet sonrası iş sıkıntısı da çekmiyor. Personelinin büyük çoğunluğu Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan otel, Türkiye'nin dört bir yanındaki 5 yıldızlı tesis ve turizm işletmelerine kalifiye personel yetişmesine katkı sağlıyor.