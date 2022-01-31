Gençlerden Başkan Erdoğan’ın koyduğu hedefe destek

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında İstanbul Üsküdar'daki Cumhuriyet Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin 500 kız öğrencisi, Bakanlığın okulda kurduğu iki mutfakta enfes lezzetler ortaya koyuyor.

Mutfakta hem öğrenen hem de çalışan öğrenciler, geleceğin aşçısı, baristası hedefiyle mesai harcıyor. Öğrenciler tatlının yanı sıra çikolota ve kahve üretiyor, barista olmak için ter döküyor. Bir ilçe belediyesine de ürün tedariği sağlayan öğrenciler buradan gelen gelirle harçlıklarını da çıkarıyor.

SABAH'a açıklamada bulunan Okul Müdürü Nazan Suna Alpural, "Direkt sektöre yetişmiş bir çocuk kazandırıyoruz. Biz üretiyoruz. Hem ülke ekonomisine katkı sunuyoruz hem de öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz emeklerinin karşılığında belli bir ücret alıyorlar hem de okulumuzun döner sermayesine katkıda bulunuyoruz." dedi.

Buranın sadece bir meslek lisesi olmadığını kaydeden Alpural, aynı zamanda bir Anadolu lisesi ve çok programlı lise olduğunu ifade etti. Çok programlı lisenin bünyesinde hem meslek lisesi öğrencilerini hem de Anadolu lisesi öğrencilerini barındıran bir okul demek olduğunu vurgulayan Alpural; "Okulumuzda toplam 500 kız öğrenci var. Kendim de bir meslek lisesi mezunuyum. Okulumu "Nasıl üreten bir okul haline getirebilirim, nasıl geliştirebilirim? " diye hergün düşünen bir eğitimciyim." diye konuştu.

Alpural, "Okulumuzda bulunan 'Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı, Aşçılık dalı öğrencilerinin uygulama becerilerinin daha yoğun olduğu bir eğitim görmesini, gerçek bir iş ortamında çalışmasının büyük bir kazanım olduğunu biliyor ve çok önemsiyordum, Öğrencilerimiz sadece 12. Sınıfa geldiklerinde staja gidebiliyorlar, o zaman işletme ile tanışabiliyorlar ancak. Eğitimde en iyi öğretim yöntemi yaparak, yaşayarak öğrenme dediğimiz öğretim biçimidir." ifadelerini kullandı.

Öğrencinin ürettiği mal ve hizmetin üretiminden pazarlanmasına kadar her anı bizzat deneyimlemesi gerektiği değerlendirmesinde bulunan Alpural; "Millî Eğitim Bakanlığı'mızın "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesinde okulumuz da yer aldı ve bakanlığımız 'Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencilerimizin uygulamalı derslerini bizzat okullarının içinde görebilmesi için bize muhteşem iki mutfak kurdu." açıklamasında bulundu.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ TESİSLERİNE PASTA

"Mutfaklarımız kurulduktan sonra "Biz ne yapmalıyız? Ne üretmeliyiz?" düşüncesiyle yola çıktıklarını anlatan Alpural; "Üsküdar Belediyesinin Nev Mekân tesislerinin ve Tebessüm Cafe'lerinin pastane ürünlerinden bazılarını bizim hazırlamamızın üreten okullar olma yolunda büyük bir gelişim olacağı düşüncesiyle Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen'den destek istedik." dedi.

Alpural; "Bakanlığın yaptığı güzel ve yeni mutfakları görünce, öğretmen ve öğrencilerimizde bulunun azmi fark edince bizi geri çevirmedi. Bu bizim için çok büyük bir motivasyon, gurur ve mutluluk oldu. Biz de bu sorumluluk ile yola çıkarak sektör araştırması yaptık; en iyi usta ve şeflerden piyasa ile rekabet edebilmek, en iyi ürünleri çıkarabilmek amacıyla proje ve protokoller hazırladık. Bizim öğrencilerimiz okula çok büyük bir heyecanla mutlulukla geliyor. Derslerinde çikolata ve kahve yapan bir okul eğlenceli olmaz mı?" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN LÜKS RESTORANLARININ ŞEFİ BURADA"

Alpural; "Öğrencilerimizle birlikte çikolata üretmeyi çok istiyorduk. Çünkü bizim kültürümüzde çikolata, kahve çok önemlidir. Bayramlaşmalardan tutun da hediyeleşmeye kadar her şeyde çikolata, kahve vardır. Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır düsturuyla yola çıkarak sektörün de çeşitli katkılarıyla kahve ve çikolata üretmeye başladık ve okulumuza çikolata ve kahve üretim bandını kurmasını istedik. Türkiye'nin en ünlü lüks restoranların şeflerinden biri olan bir şefimiz var." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN, DEVLET KAZANIYOR"

Alpural açıklamasını şöyle sürdürdü: "Şu anda bizim öğrencilerimiz 9. Sınıftan itibaren mutfağı görüyor, işletmeyi tanıyor tüm dersleri deneyimleyerek öğreniyor. Direkt sektöre yetişmiş bir aranan insanı kazandırıyoruz. Biz üretiyoruz. Biz bu mutfaklardan ürettiğimiz ürünlerin satışını yaparak hem öğrencinin gelişimini sağlıyor hem ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedef alıyor hem de öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin emeklerinin karşılığında okulumuz döner sermayesinden belli bir pay almasını sağlıyoruz. Biz öğrencimizle, öğretmenlerimizle her şeyi üretip ülkemize katkı sunmaya hazırız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat söylediği hedefi meslek liselerinden elde edilen gelirin üretim kapasitesini arttırarak 1,5 milyar liraya çıkartmak. Biz de cumhurbaşkanımızın söylediği rakama ulaşmak için elimizden ne geliyorsa yapmak istiyoruz."

"40 SENELİK BİRİKİMİMİ BU YAVRUCAKLARA AKTARIYORUM"

Yiyecek içecek hizmetleri sektöründe 40 senedir çalıştığını belirten Ünlü şef Ali Dalda; ,"Bu süreçte farklı işletme ve departmanlarda çalıştım. İlk olarak İstanbul da İtalyan aşçıların yanında yetişen ilk ustalardanım. Çalıştığım yerler ve deneyimim dolayısı ile müdüre hanım ile yollarımız kesişti okulda bir proje yapıyoruz destek olur musun dedi. Hiç düşünmeden evet dedim. Neden diye sorarsanız; 40 senelik birikimimi o yavrucaklara aktarmayım neden o yavrucaklara ana babasından hayır duası almayım. Müdürü hanımla görüşmelerimiz sonrasında bu yavrucaklara taze makarna, dolgulu makarna, soslar ve pişirme tekniklerini öğretmeye karar verdim. Hanım hanımcık makarna ustaları, çikolata ustaları, baristalar ve pastacıları yetiştirmek için kolları sıvadık ve çalışmaya başladık. Ben ise sanki gençliğimde bu mesleğe yeni başlamış gibi heyecanlıyım." dedi.

"OKULDA UYGULADIKÇA ALANIMI DAHA ÇOK SEVDİĞİMİ FARK ETTİM"

Öğrenci Esra Durmuş, "Liseden mezun olduktan sonra üniversitede gastronomi bölümü okumak, kendimi geliştirerek iyi bir şef olmak istiyorum. Okulumda aldığım eğitimlerle kendimi geliştirip yeni yemekler öğrendikçe alanımı daha çok sevdiğimi fark ettim. Okulumuzda kahve eğitimleri alarak baristalığı öğrenmeye başladık, bunun bizim için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ayrıca çikolata eğitimleri de alıyoruz, iyi çikolata yapmak için her şeyi öğreniyoruz. Okulumuz ürettiğimiz ürünleri satıyor. Bu da bize harçlığımızı çıkarma imkânı sağlıyor. Ben en çok pizza yapmayı seviyorum. Kendi isteğimize göre çeşitli pizzalar yapma imkânımız oluyor." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM ULUSLARARASI BİR AŞÇI OLMAK"

Öğrenci Gül Yaren Taşdemir, "Kendimi geliştirerek menüsünde dünya mutfağı yemeklerinin olduğu iyi bir işletmede çalışmak. Okulum hayallerimdeki mesleğe ulaşmak için her şeyi bana sunuyor bu yüzden çok şanslıyım. Usta şeflerimizle ders almamız bizim için çok büyük şans." dedi.

"YETENEKLERİMİZİ KEŞFEDEBİLECEĞİMİZ BİR ORTAMIMIZ VAR"

Öğrenci Tuğba Çelikkaya; "Ben okulumuzun Anadolu bölümünde okumaktayım. Müdüre hanım meslek lisesi öğrencileri haricinde biz Anadolu Lisesi öğrencilerine de çikolata atölyesini açıyor ve kendi ders zamanlarımız dışında Anadolu Lisesi öğrencileri olarak mutfakları kullanabiliyoruz. Bu bizim için büyük bir fırsat ve yeteneklerimizi keşfedebileceğimiz, kendimize hobi katacağımız bir ortam." diye konuştu.