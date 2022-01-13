ABD’de organ nakilleri konusunda öncü çalışmalara imza atan Türk bilim insanı Doç. Dr. Burçin Ekser, insanlığın umudu olacak projelerini SABAH’a anlattı: 10 yıl sonra üç boyutlu organ basımı dönemine geçeceğiz. Bunun için de çalışıyoruz
ABD'de ölümcül kalp hastalığına yakalanan bir kişiye genetik yapısı değiştirilmiş domuz kalbi nakledilmesi organ nakillerinde bağış bekleyenlerin umudu oldu. Dünyanın konuştuğu operasyonu yapan ekibin, Türk doktor Doç. Dr. Burçin Ekser'in çalışmalarını örnek alması ise göğsümüzü kabarttı. ABD'de Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Ksenotransplantasyon (türler arası nakil) İmmünoloji Laboratuvarı Direktörü Doç. Dr. Burçin Ekser aslen Ordu Fatsalı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Eğitimine İtalya'da devam ettikten sonra ABD'ye gitti. Organ yetmezliklerinde ve organ nakillerinde dünyanın umudu olan çalışmalara imza atan Ekser SABAH'a konuştu: Domuzdan alınan kalbin bir insana nakledilmesi beni çok heyecanlandırdı. Benim çalışmalarımdan fayda sağlanması onur verdi. 2014'ten bu yana domuzlardan maymunlara nakiller yapıyorum. Benim alanım özellikle karaciğer nakilleri. Karaciğer bittiği zaman yerine konulabilecek bir şey yok. Bu alanda domuzdan insana ilk karaciğer nakli yaptığımız zaman faydası daha da çok görülecek. Şimdi sırada domuzdan modifiye edilmiş, genetiği değiştirilmiş, böbrek, karaciğer, akciğer nakilleri var. Organ bağışında bundan sonra 3 boyutlu organ basımı yapılacak. Bunun için de çalışıyorum. Ancak bir 10 yılımız var. Ayrıca insanın kendi hücresinden organ yapılması da olacak. Gelecekte insanın kendi hücresinden organ üreteceğiz.
YÜZ BİNLERCE İNSANIN HAYATI KURTULACAK
Burada bir insanın hayatının kurtarılması var. Bundan sonra belki de on binlerce, yüz binlerce organ bekleyen insanın hayatı kurtarılacak. Cesaret isteyen bir iş. Yaptılar ve kalp çalıştı. Bu operasyonu yapan ekip, benim çalışmalarıma da atıfta bulundu. Şimdi sırada domuzdan modifiye edilmiş, genetiği değiştirilmiş, böbrek, karaciğer, akciğer nakilleri var. Tüm dünyada organ bulamamak en büyük sorun. Bu operasyondan sonra klinik deneyler hız kazanacak. Ayda bir operasyon yapılsa 12 hastaya uygulanabilir.
İKİ YIL İÇİNDE BU NAKİLLER ARTACAK
İki yıl içinde bu nakillerin yapılması artacak. Nakillerde domuz seçilmesinin nedeni insan anatomisine daha yakın olması. Ama bu nakil için kullanılan domuzlar, özel yerlerde yetiştiriliyor. Temiz tutuluyor. Gebelikte onlarca yavru verebiliyor. Irklarına zarar vermiyor. Hepatit C, B domuzlarda karaciğer yetmezliği yapmıyor. Maymunlarda durum farklı. Maymunlar insanlar gibi senede bir doğum yapıyor. Enfeksiyon riskleri var. Türleri çok az. Etik olarak uygun görünmüyor.
3 DİNİN TEMSİLCİLERİ ONAY VERDİ
İslamiyet, hıristiyanlık ve Yahudilik olmak üzere 3 dinin temsilcileri 2018'de ABD'de derneğimizde bir araya geldi. Yahudilik ve İslamiyet'te domuz kullanılması haram. Ancak bu tür hayat kurtaran operasyonlar için ortak görüş bildirilerek kullanılabileceğinin beyanatını verdiler.
İNSANLIĞA HİZMET EDEN OĞLUMUZLA GURUR DUYUYORUZ
Burçin Ekser'in emekli öğretmen olan annesi Emine Ekser ile yüksek ziraat mühendisi olan babası Mehmet Ekser büyük gurur yaşıyor. SABAH'a konuşan anne Emine Ekser, "Oğlumla gurur duyuyorum. Allahım onu nazarlardan saklasın. İnsanlığa büyük hizmet ediyor. Yüz binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Biz anne ve babası olarak onunla gurur duyuyoruz. Memleketine, ülkesine hayrandır bizim oğlumuz. Gözü yaşlı organ bekleyen anne ve babaların, çocukların umudu yavrum" diye konuştu.