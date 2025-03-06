Gelenek gençlerin özverisiyle yaşatılıyor

Osmanlı döneminde "zimem defteri" olarak adlandırılan veresiye defterleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların alışverişlerini kayıt altında tutarak daha sonra ödemesine imkân sağlıyor. Vatandaşın işyerlerine olan borcunun kayıt altında tutulduğu zimem defterleri genellikle ramazan aylarında hayırseverler tarafından satın alınarak borçların silinmesi sağlanıyordu. Osmanlı döneminde başlatılan zimem uygulaması, yüzyıllar sonra Şehzadeler Şehri Amasya'da yaşatılıyor. Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde İl Çocuk Hakları Komitesi üyesi toplam 85 öğrenci, Osmanlı'nın zimem uygulamasını sürdürmenin mutluluğunu yaşadı. Amasya'nın çeşitli mahallelerinde bulunan bakkal ve büfelere giden öğrenciler, biriktirdikleri harçlıkları ile veresiye defterlerindeki 15 bin TL tutarındaki 11 sayfalık borcu ödedi.

BORÇLARI KAPATTILAR

İlk olarak Amasya Hızırpaşa Mahallesi'nde bir ekmek büfesine giren öğrenciler, büfeciden veresiye defterini istedi. Veresiye defterinde birikmiş olan 3 bin 500 TL'lik borcu harçlıkları ile ödedi. 3 bin 500 TL'ye karşılık gelen 3 sayfalık borç, veresiye defterinden yırtıldı. Öğrencilerin ikinci adresi ise bir bakkal ve ekmek büfesi oldu. Bakkalın veresiye defterinden rastgele 8 sayfa seçen öğrenciler, bu borçlar için harçlıklarından biriktirdiği 11 bin 500 TL ödedi. Osmanlı'nın zimem uygulamasını sürdürmenin sevincini yaşayan öğrenciler, tanımadıkları onlarca kişinin borcunu ödemiş oldu. Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çocuk hakları il komitesi üyesi öğrenciler ramazan ayı boyunca bu geleneği yaşatmaya devam edecek.