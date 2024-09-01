Geleneksel sanatlarımızı geleceğe taşıyor

Bartın'da Endüstri Meslek Lisesi Öğretmeni olarak 27 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan 72 yaşındaki İbrahim Boz geleneksel Türk el sanatlarından olan ebru, cam altı resim ve tespih sanatlarını yaşatmak için büyük gayret gösteriyor. Yüzlerce öğrenci yetiştiren emekli öğretmen İbrahim Boz'a Kültür ve Turizm Bakanlığı 2024 yılında ebru ve cam altı sanatçı ile Somut olmayan Kültür Miras Taşıyıcısı unvanını verdi. İbrahim Boz sağlığı el verdiği sürece bu işi yapacağını belirtti. Boz, ata yadigarı sanatların geleceğe aktarılması için gayret göstereceğini söyledi.