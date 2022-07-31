Haberler Yaşam Haberleri Geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi nedir? İşte KPSS'de çıkan Geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 31.7.2022 13:52

Geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi nedir? İşte KPSS'de çıkan Geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi sorusunun yanıtı!

Bugün düzenlenen KPSS Lisans sınavının ilk oturumunda adaylara sorulan "Geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi nedir?" sorusu yanıt arıyor. Sınav sonrası sosyal medyada pek çok aday bu soruya doğru yanıt verdiğini ifade eden paylaşımlarda bulundu. Peki, KPSS lisans sınavında çıkan Geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi nedir? İşte detaylar...

Geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi nedir? İşte KPSS’de çıkan Geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi sorusunun yanıtı!

Geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi nedir? sorusu KPSS sınavından çıkan adayların gündeminde. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adaylara bu soru yöneltildi. Hal böyle olunca sınavdan çıkan adaylar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, KPSS'de çıkan Geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi nedir? İşte detaylar...

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSUNUN SİMGESİ NEDİR?

Nesilden nesile devredilen, güldürü geleneğin ve Geleneksel Türk tiyatrosu'nu temsil eden bir sembolü kavuktur.

Günümüze kadar gelen bu geleneğin adı İsmail Dümbüllü ile anılıyor olsa da ortaya çıkmasını sağlayan kavuğun ilk sahibi Kel Hasan Efendi'ydi.

Tiyatronun efsane ismi Münir Özkul'un "Kavuk" ile ilgili bir tanımlaması var: "600 senelik bir kültürün, bir temaşa sanatının, tuluatın sembolüdür kavuk." Yıllar boyu törenlerle devredilen Dümbüllü kavuğu, sık sık benzer bir geleneğin sembolü olan fes ile karıştırılıyor. Dümbüllü'nün fesi ve kavuğu elbette Türk tiyatrosunun manevi miraslarıdır. Fes daha çok doğaçlama ve tuluat sanatını temsil ederken; kavuk orta oyunu ve güldürü geleneğinin sembolü olarak kabul ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi nedir? İşte KPSS'de çıkan Geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi sorusunun yanıtı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA