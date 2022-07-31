Geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi nedir? İşte KPSS’de çıkan Geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi sorusunun yanıtı!

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSUNUN SİMGESİ NEDİR?

Nesilden nesile devredilen, güldürü geleneğin ve Geleneksel Türk tiyatrosu'nu temsil eden bir sembolü kavuktur.

Günümüze kadar gelen bu geleneğin adı İsmail Dümbüllü ile anılıyor olsa da ortaya çıkmasını sağlayan kavuğun ilk sahibi Kel Hasan Efendi'ydi.

Tiyatronun efsane ismi Münir Özkul'un "Kavuk" ile ilgili bir tanımlaması var: "600 senelik bir kültürün, bir temaşa sanatının, tuluatın sembolüdür kavuk." Yıllar boyu törenlerle devredilen Dümbüllü kavuğu, sık sık benzer bir geleneğin sembolü olan fes ile karıştırılıyor. Dümbüllü'nün fesi ve kavuğu elbette Türk tiyatrosunun manevi miraslarıdır. Fes daha çok doğaçlama ve tuluat sanatını temsil ederken; kavuk orta oyunu ve güldürü geleneğinin sembolü olarak kabul ediliyor.