Gelenekten geleceğe lezzet çorbası

Yozgat'ta birlik ve beraberliği yaşatmak, gelenekleri gelecek nesillere aktarmak için, soğuk kış günlerinde köylerde belirli aralıklarla ailelerin yapıp tüm komşuları davet ettiği Arabaşı yemeği, zamanla tüm İç Anadolu'ya yayıldı. Kayseri''nin Hacılar ilçesinde de Ramazan sofraları hem arabaşı ile hem de arabaşı için toplanan komşuların sohbetleriyle renkleniyor. Arabaşılı iftar yemeği düzenleyen Kayserili araştırmacı yazar Ahmet Baktır, "Amacımız hem geleneklerimizi yaşatmak, hem de komşularımızla bir araya gelmek. Arabaşı, birlik ve beraberliğin perçinleşmesi demektir. Soğuk kış akşamlarında yaparız. Biraz zahmetli bir yemek olsa da keyifle tüketilen ve herkesi bir araya getiren bir yemektir. Arabaşı yemeği önce hamurun ağza alınması ve ardından çorbanın kaşıklanmasıyla yenir. Dedelerimiz gibi bu geleneği yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

TARİHİ ÇOK ESKİ

Evinde arabaşılı iftar yemeği veren Rükneddin Demirbaş ise "Arabaşı ziyafetimize herkes davetlidir. Arabaşı yapan evin kapısı açık olur. Kimse bunun için davet beklemez. İsteyen gelir arabaşını yer ve gider" dedi. Arabaşı olarak bilinen yemeğin asıl adı "ara aşı" dır. 13. yüzyılda Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Konya'da kış aylarının şölen yemeği haline gelmiştir. Az pişirilmiş sıvı hamurun donmasıyla elde edilen yemeğin asıl özelliği, kaynar çorba eşliğinde çiğnenmeden yutulmasıdır. Çorbası, kanatlı av hayvanlarının etinden ya da tavuk etinden yapılır. Baklava diliminde kesilen soğuk hamur parçaları bir miktar çorba ile yutulması biçiminde tüketilir.