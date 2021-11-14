Haberler Yaşam Haberleri Gelibolu'da acı kaza: Baba öldü oğlu yaralı!
Giriş Tarihi: 14.11.2021 16:38 Son Güncelleme: 14.11.2021 16:39

Gelibolu'da acı kaza: Baba öldü oğlu yaralı!

DHA
Gelibolu’da acı kaza: Baba öldü oğlu yaralı!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Kamyonun devrildiği kazada sürücü Tolga Çolak yaralandı, yanındaki babası Abdullah Çolak (60) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ilgardere mevkisinde meydana geldi. Gelibolu'dan Eceabat ilçesine giden Tolga Çolak idaresindeki 59 ADU 968 plakalı kapalı kasa kamyon, sürücü direksiyon kontrolünü kaybedince yolun sağına devrildi.

Kazayı görenler, jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yaralandığını yanındaki babası Abdullah Çolak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı sürücü Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gelibolu'da acı kaza: Baba öldü oğlu yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA