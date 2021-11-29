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Giriş Tarihi: 29.11.2021 23:14

Gelibolu'da lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi

DHA
Gelibolu’da lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi

Çanakkale'nin Gelinolu ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle apartman çatısının bir bölümü ile iş yeri tabelalarını uçurdu, ağaçları devirdi. Belediye ekipleri, uçan çatı ile devrilen ve kırılan ağaç parçalarını bulundukları yerden kaldırdı.

Lodos fırtınası Çanakkale'de gün boyu etkili oldu. Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamazken, akşam saatlerinde Gelibolu ilçesinde şiddetini arttıran lodos yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

ÇOK SAYIDA AĞAÇ DEVRİLDİ VE KIRILDI

İlçede zemin katı iş yeri olan apartmanın çatısının bir bölümü uçarak yola düştü. Şans eseri yaralanan olmadı. Çok sayıda ağaç devrildi ve kırıldı. Bazı iş yerlerinin tabelaları uçtu.

APARTMANIN ÇATISINDAN KOPAN MALZEMELER ALIŞVERİŞ MAĞAZASININ ÖNÜNE DÜŞTÜ

Bu arada Gelibolu ilçesinde Tuğsavul Caddesi üzerinde çevresinde işyerlerinin bulunduğu 4 katlı apartmanın çatısından kopan malzemeler, metrelerce uçarak yolun karşı kısmında bulunan bir alışveriş mağazasının önüne düştü.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, cadde üzerinde çok sayıda ağaç da devrildi. Belediye ekipleri, uçan çatı ile devrilen ve kırılan ağaç parçalarını bulundukları yerden kaldırdı.

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Gelibolu'da lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi
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