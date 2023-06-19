Haberler Yaşam Haberleri Gelidonya Feneri’nde feci ölüm... Yakaladığı dev balığı kıyıya çekmek isterken dalgaya kapılıp öldü
Giriş Tarihi: 19.6.2023 16:45 Son Güncelleme: 19.6.2023 16:48

Gelidonya Feneri’nde feci ölüm... Yakaladığı dev balığı kıyıya çekmek isterken dalgaya kapılıp öldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde oltaya takılan büyük balığı kıyıya çekmek isterken sert dalganın çarpması sonucu denize düşen Veysel Aydoğmuş'un (38) cansız bedeni 10 saat sonra bulundu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Gelidonya Feneri’nde feci ölüm... Yakaladığı dev balığı kıyıya çekmek isterken dalgaya kapılıp öldü

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kamu bankasında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Veysel Aydoğmuş, dün arkadaşıyla Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisi Gelidonya Feneri yakınlarındaki bir koya balık tutmaya gitti.

Akşam karanlığında oltasına takılan balığı karaya çıkarmak için mücadele eden Veysel Aydoğmuş, zıpkını da yanına alarak suya girdi. Dev balığı kıyıya çektiği dev dalga Aydoğmuş'u denize çekti.

SAHİL GÜVENLİKTEN YARDIM İSTEDİ

Arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesinin ardından bölgeye jandarma, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı bölge sarp kayalık olduğu için ekipler ulaşmakta zorluk çekti. Sahil güvenlik ekipleri ise dalgalar nedeniyle yaptığı çalışmalardan sonuç elde edemedi. Sabaha kadar süren çalışmalarda ekipler Gelidonya Feneri açıklarında Veysel Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşıldı.

CENAZESİ ERZURUM'A GÖTÜRÜLDÜ

Yaşanan üzücü olayın ardından Veysel Aydoğmuş'un mesai arkadaşları üzüntüye boğuldu. Aynı bankada çalışan eşi Meral Aydoğmuş ise sevenleri tarafından teselli edildi. Cenaze toprağa verilmek üzere Erzurum'un Uzundere ilçesine götürüldü.

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Gelidonya Feneri’nde feci ölüm... Yakaladığı dev balığı kıyıya çekmek isterken dalgaya kapılıp öldü
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