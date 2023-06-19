Gelidonya Feneri’nde feci ölüm... Yakaladığı dev balığı kıyıya çekmek isterken dalgaya kapılıp öldü

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kamu bankasında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Veysel Aydoğmuş, dün arkadaşıyla Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisi Gelidonya Feneri yakınlarındaki bir koya balık tutmaya gitti.
Akşam karanlığında oltasına takılan balığı karaya çıkarmak için mücadele eden Veysel Aydoğmuş, zıpkını da yanına alarak suya girdi. Dev balığı kıyıya çektiği dev dalga Aydoğmuş'u denize çekti.
SAHİL GÜVENLİKTEN YARDIM İSTEDİ
Arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesinin ardından bölgeye jandarma, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı bölge sarp kayalık olduğu için ekipler ulaşmakta zorluk çekti. Sahil güvenlik ekipleri ise dalgalar nedeniyle yaptığı çalışmalardan sonuç elde edemedi. Sabaha kadar süren çalışmalarda ekipler Gelidonya Feneri açıklarında Veysel Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşıldı.