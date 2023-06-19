Gelidonya Feneri’nde feci ölüm... Yakaladığı dev balığı kıyıya çekmek isterken dalgaya kapılıp öldü

SAHİL GÜVENLİKTEN YARDIM İSTEDİ

Arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesinin ardından bölgeye jandarma, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı bölge sarp kayalık olduğu için ekipler ulaşmakta zorluk çekti. Sahil güvenlik ekipleri ise dalgalar nedeniyle yaptığı çalışmalardan sonuç elde edemedi. Sabaha kadar süren çalışmalarda ekipler Gelidonya Feneri açıklarında Veysel Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşıldı.