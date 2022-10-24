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Giriş Tarihi: 25.10.2022

Gelin 90, damat 77 yaşında

DHA
Gelin 90, damat 77 yaşında
İstanbul Avcılar'da eşini kaybettikten sonra tek başına yaşayan 4 çocuk babası 77 yaşındaki PTT'den emekli Muharrem Erdoğan ile aynı mahallede oturan daha önce evlilik yapmayan 90 yaşındaki Habibe Özdemir, 7 yıl önce sağlık sorunları için gittikleri aile sağlığı merkezinde tanıştı. Görüşmeye başlayan Özdemir ile Erdoğan, yaşamlarının kalan bölümünü birlikte geçirmeye karar verdi. Çift, Avcılar Belediyesi'ne başvurarak evlenmek istediklerini bildirirken, nikâhlarını Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin kıymasını istedi. Çiftin nikâh şahitliklerini Cihangir Aile Sağlığı Merkezi görevlileri yaptı. Hançerli, yaşlı çiftin nikâhlarını kıyarken, evlilik cüzdanını Habibe Özdemir'e verdi. Habibe Özdemir, evlilik teklifinin kendisinden geldiğini belirterek, "Birbirimizi sevdik. Sevdim, beğendim, oldu" diye konuştu.

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Gelin 90, damat 77 yaşında
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