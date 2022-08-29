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Giriş Tarihi: 30.8.2022

Gelin arabasından havaya 15 el ateş açıldı

Gelin arabasından havaya 15 el ateş açıldı
Bursa'da düğün konvoyunda gelin arabasının camından tabanca çıkaran bir kişi, yaklaşık 15 el ateş etti. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyundaki gelin arabasında bulunan kişi, sınırları aşarak seyir halindeki gelin arabasının camından çıkardığı tabanca ile yaklaşık 15 el ateş açtı. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı. Polis ekipleri görüntüler üzerine soruşturma başlatırken, araç plakasından ateş eden kişinin yakalanmasına çalışılıyor. İHA

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Gelin arabasından havaya 15 el ateş açıldı
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