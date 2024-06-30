İstanbul Kağıthane'de korkunç bir kaza meydana geldi. Aşırı hız nedeniyle virajı alamayan Hüseyin Toyga yönetimindeki 34 FST 487 plakalı beton mikseri, yol kenarında bekleyen 34 HDB 293 plakalı gelin arabasının üzerine devrildi. Bu sırada ailesiyle düğüne gitmek üzere konvoyun önünde bekleyen 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı isimli çocuk, beton mikseri ile gelin arabası arasında sıkıştı.Minik çocuk feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Hayatını kaybeden çocuğun yakınları sinir krizleri geçirdi. Yaralanan şoför Hüseyin Toyga polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nalcı'nın cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza anı ise bir eşyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki beton mikserinin virajı alamayarak devrildiği görülüyor.