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Giriş Tarihi: 1.7.2024

Gelin arabasının üzerine devrildi

İstanbul’da virajı alamayan beton mikseri, park halindeki gelin arabasının üzerine devrildi. Bu sırada gelin arabasının önünde bekleyen 8 yaşındaki Emin Berk Nacı hayatını kaybetti

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Gelin arabasının üzerine devrildi
İstanbul Kağıthane'de korkunç bir kaza meydana geldi. Aşırı hız nedeniyle virajı alamayan Hüseyin Toyga yönetimindeki 34 FST 487 plakalı beton mikseri, yol kenarında bekleyen 34 HDB 293 plakalı gelin arabasının üzerine devrildi. Bu sırada ailesiyle düğüne gitmek üzere konvoyun önünde bekleyen 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı isimli çocuk, beton mikseri ile gelin arabası arasında sıkıştı.





Minik çocuk feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Hayatını kaybeden çocuğun yakınları sinir krizleri geçirdi. Yaralanan şoför Hüseyin Toyga polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nalcı'nın cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza anı ise bir eşyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki beton mikserinin virajı alamayarak devrildiği görülüyor.
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Gelin arabasının üzerine devrildi
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