‘Gelin’ değil ‘boşanma’ arabası

Bursa'da 2014'te evlendiği, 2 çocuğunun babası Osman A. ile aralarında geçimsizlik başgösteren 29 yaşındaki Gülşah A. boşanma kararı aldı. Dava açan genç kadın mahkeme günü geldiğinde ilginç bir yönteme başvurdu. Bir çiçekçiye giderek aracını gelin arabası gibi süsleten kadın, ön ve arkasına da "Boşanıyorum, Mutlu son" yazdırdı. Adliyeye gitmek için yola çıkan Gülşah A.'nın aracını gören bazı vatandaşlar, peşine takılıp konvoy oluşturdu. Hiç tanımadığı insanların konvoyuyla adliyeye giden Gülşah A., davanın ilk duruşması için salona girdiğinde ise eşinin gelmediğini görünce, büyük bir şok yaşadı. Osman A.'nın gelmemesi nedeniyle duruşma ertelenirken Gülşah A., "Kötü bir niyetim yoktu, sadece eğlenmek istedim. Amacım eşimin aracı görmesiydi ama duruşmaya gelmedi. Hem aracı görmedi hem de boşanamadık. Bu sırada aracımın videoları sosyal medyaya düşmüş. Eşim de oradan gördü" dedi.