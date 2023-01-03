Gelin-kaynana yolun karşısına geçemedi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, önceki akşam D-400 Karayolu üzerinden karşıya geçmek isteyen Elif İlhan (74) ve gelini Nazife İlhan'a (50), N.İ.'nin kullandığı otomobil çarptı. Elif İlhan olay yerinde, Nazife İlhan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki çocuk annesi Nazife İlhan'ın, kaynanasıyla 6 yıldır Ceyhan Cezaevi'nde yatan eşi Murat İlhan ile görüşten döndükleri belirtildi. Gelin ve kaynana, Gaziantep'te toprağa verildi. Sakarya'nın Erenler ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin ikiye bölündüğü kazada Ömer Kurt öldü, bir kişi yaralandı.