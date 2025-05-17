Gelin ve 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahil kenarındaki bir düğün salonunda düzenlenen kına gecesinde, tavana asılı dev disko topu kalabalığın üzerine düştü. Olayda gelin Berrak S. ile birlikte 5 kişi yaralandı. Avukat Burak M. ile eczacı Berrak S.'nin kına eğlencesi sırasında yaşanan olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden kopan disko topu büyük panik yarattı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; gelin Berrak S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından eğlence sona ererken, disko topunun düşüş anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, topun gelinin hemen arkasına düşüp çarptığı ve panik anları yer aldı. Emniyet ve itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, düğün salonunun faaliyetleri geçici olarak durduruldu.