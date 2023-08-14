Gelin ve damada arı şoku! En mutlu günleri ızdırapa döndü

Erzurum'da gelin ve damat çekimi yapılması için kullanılan, 4 fotoğrafçının kurduğu fotoğraf çekim platosundaki 3 avizeden birinin içi arı ile doldu. Akşam iş yerini kapatıp giden iş yeri sahipleri, sabah geldiklerinde platoyu görünce şaşkınlık yaşadı. Çevreden kaçtıkları tahmin edilen kraliçe arı ile diğer yüzlerce arı, peteğe benzeyen platoda bulunan lambanın etrafını sardı. Arıları uzaklaştıramayan iş yeri sahipleri çevre köylerdeki arıcılardan yardım istedi. Özel kıyafetleri ile bölgeye gelen arıcılar, 6 saatlik uğraş sonucunda kraliçe arı ile yüzlerce bal arısını bir kovana doldurup götürdü. O anlar, iş yeri sahipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.







'7-8 BİN ARI GÖRDÜK, GÖNDEREMEYECEĞİMİZİ ANLAYINCA YARDIM ÇAĞIRDIK'

Arıların taşınması ile çekimlere devam edildiğini söyleyen iş yeri sahiplerinden Aytaç Eğilmez, "Gelin ve damatlara özel olarak yapmış olduğumuz ve birçok konseptin yer aldığı fotoğraf çekim platosunu gece arılar basmış. Akşam burayı kapatıp gittiğimiz zaman hiçbir şey yoktu. Sulama falan yaptık bir şey görmedik ama sabah geldiğimizde konseptlerimiz içerisinde bulunan lambaları petek sanan arılar yuva yapmaya başlamışlardı. 7-8 bin civarı arıyla karşılaştık. Arıları buradan gönderemeyeceğimizi anladık ve uzman arıcılardan yardım istedik. Arıcılar geldi baktı, kontrol ettiler. Arıların zararsız ve bal arısı olduğunu söylediler. Kendi imkanlarıyla alıp, götürdüler. Şimdi içerisinde yaklaşık 50-60 tane arı kaldı ama kraliçe arı burada olmadığı için onlar da bir iki güne kalmaz burayı terk ederler. Yani korkulacak bir durum yok" diye konuştu.