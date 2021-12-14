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Giriş Tarihi: 14.12.2021 16:04

Gelin ve damada takı yerine kelepçe taktılar

DHA
Gelin ve damada takı yerine kelepçe taktılar

Antalya'nın Serik ilçesinde komiser yardımcısı Mehmet Ali Şeker'in (26) nikah merasiminde meslektaşları, gelin ve damada takı yerine kelepçe taktı.

Serik Belediyesi Nikah Salonu'ndaki törende, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Mehmet Ali Şeker ile Özlem Dalkıç (26) hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahını Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan kıydı. Aputkan, nikah sonrasında, yeni evlilere Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Şeker'in meslektaşları da nikah törenine katıldı. Komiser yardımcısı Sinan Güncegörü, "Bizim de genç çifte bir armağanımız var" diyerek belindeki kelepçeyi çıkardı, gelin ve damadın bileğine taktı. Güncegörü, "Bir ömür boyu ayrılmazsınız, inşallah" diyerek, çifte mutluluk diledi. "Çok heyecanlıyız ve mutluyuz. Meslektaşlarıma teşekkür ederim" diyen Şeker çifti, konuklarıyla fotoğraf çektirdi.

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Gelin ve damada takı yerine kelepçe taktılar
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