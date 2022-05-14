Gelin ve damadın en mutlu gününde hüsran

Kaza, öğle saatlerinde, Kartepe ilçesi D-100 Kara yolu Cengiz Topel Havalimanı mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine giden Enes Konuk, 54 ZR 641 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip, aynı yönde seyreden Adem Sarı idaresindeki 41 GB 830 plakalı TIR'a ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Otomobilden çıkan üzerlerinde gelinlik ve damatlıkları bulunan Enes Konuk ile Sümeyye Yılgın'la kız kardeşleri acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Kazada yaralanan Sümeyye Yılgın ve Enes Konuk'un bugün Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dünyaevine girecekleri öğrenildi. Gelin ve damadın, kardeşleriyle birlikte Kartepe ilçesinde bulunan bir fotoğrafçıya gitmek için yola çıktıkları ve kaza yaptıkları belirlendi. (DHA)

