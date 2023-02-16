Gelin ve damat düğün gecesi öldü

KIZ kardeşi Elif ile eşi Halil İbrahim Aksoy'un düğün gecesi öldüğünü belirten ağabey Murat Bilge, "O gece burada karla karışık yağmur yağıyordu. 'Yol kapalı' dediler. Damadın anne-babası, 'Gelin burada oturun. Kahve içersiniz' dediler. Kız kardeşim kayınvalidesinde oturduktan sonra, gece saat 3.30 gibi buradan İskenderun'a geçti. Kız kardeşimi götüren arkadaş anlatıyor, 'Eve geçtiler ikinci kat. 30-40 metre ilerledim, kıyamet koptu.' Gelin ve damattan geriye ise, depremden saatler önce çekilmiş düğün fotoğrafları ve görüntüleri kaldı. İHA