Gelin ve damat yangın söndürme kıyafeti giydi, davetliler şaşırdı

Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Çetin Delice, ev hanımı Neşe Delice ile birlikte tulum giyerek düğünlerinde yangın tatbikatı yaptı. Yangın söndürme kıyafetleriyle nikah masasına oturan Delice çiftini gören davetliler ise şaşkınlarını gizleyemedi.

Farkındalık oluşturdukları için mutlu olduklarını ifade eden Çetin Delice, "Biliyorsunuz ülkemizde olan orman yangınları büyük bir felaket. Büyük bir felaket olduğu için bunlarla uğraşan da orman işçileri. Bu zorluğu en çok orman işçileri çekiyor. Onlarla birlikte aileleri ve sevdikleri de çekiyor. Ben de evlenmekte olduğum eşime bunu anlatmak istedim. Ama sözün yetersiz olduğunu düşünüp bir de göstermek istedim. Çok da hoşumuza gitti. İnşallah beğenmiştir" dedi.

Delice, "Yangın gerçekten zor bir olay, dedim böyle bir şey yapar mısın, elbise mi giyer misin? Benim gibi baretimi giyip orman işçisi olabilir misin? Yangınla savaşabilir misin? O da kabul etti. Kabul ettikten sonra sahada böyle bir düzen kurduk. Herkes de olumlu karşıladı. Ben bu kıyafetten onur duyuyorum. Yangın kıyafetiyle karşılaşınca biraz şaşırdılar. Ama sonucu güzel oldu" diye konuştu.

Eşinin yaptığı işle gurur duyduğunu ifade eden Neşe Delice, "Eşimin isteğini kırmadım. Bu kıyafeti giydiğim için de gurur duyuyorum. İşinin ne kadar zor olduğunun farkındayım. Bunu uygulamalı bir şekilde gördüm, yaşadım. Bir nevi ormanları koruyor. Yaptığı işle gurur duyuyorum" dedi.