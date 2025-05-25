Gelincik tarlasında görsel şölen

Manisa'nın Demirci ilçesinde, baharın habercisi olarak bilinen gelincik çiçekleri, ilçenin dört bir yanında açarak adeta görsel bir şölen sunuyor. İlçeye bağlı Dr. Mehmet Akarsu Mahallesi'nden geçen Nurullah Doğruel Bulvarı'nın yamaçlarında yoğun şekilde açan gelincikler, kırmızı renkleriyle doğayı renklendiriyor ve görenleri hayran bırakıyor. Sabah saatlerinde güneşin ilk ışıklarıyla birlikte ışıl ışıl parlayan gelincikler, yürüyüş yapan vatandaşlara ve bölgeden geçen sürücülere unutulmaz manzaralar sunuyor.