21 Haziran Gelinim Mutfakta bugün kazanan belli oldu. Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı bugün sorgulamasının cevabı veriliyor. Her gün yayınlanan yarışmada gün sonunda bir yarışmacı ve kaynanası ödül alarak çeyrek altın alıyor. Haftanın birincisi ise altın bilezik alıyor. Vatandaşlar da Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı sorusunu yöneltiyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı, günün birincisi kim? İşte detaylar...