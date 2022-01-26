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Giriş Tarihi: 27.1.2022

‘Gelinimden şüpheleniyorum’

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Zeki ÖZKESKİN
‘Gelinimden şüpheleniyorum’

Muğla’da, odasında boynu kırık ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze’nin anne ve babası tutuklandı. Anne, “Gelinim Nazlı ve onun annesinden şüpheleniyorum” dedi

Muğla Bodrum'da ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun odasında boynu kırık olarak ölü bulunmasıyla ilgili anne ve babası tutuklandı. İlk incelemede genç kızın boynunda kızarıklıklar olduğu görülmüştü. Adli Tıp'taki otopside ise boynunda kırık olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine anne Turcen Sakallıoğlu ile baba Mehmet Halil Sakallıoğlu gözaltına alındı. Turcen Sakallıoğlu, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin soruları üzerine "Benim hiçbir suçum yok. Yatağında ölü buldum. Birileri öldürmüş çocuğumu. Gelinim Nazlı'dan ve onun annesinden şüpheleniyorum. Başkası da olabilir" dedi.



15 GÜN ÖNCE TARTIŞMA ÇIKMIŞ
Anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddiaya göre, genç kızın ağabeyi Mefar Sakallıoğlu 1 yıl önce Nazlı Sakallıoğlu ile evlendi. Evli çift, Mefar'ın babası ve annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Ancak Mefar ve eşi Nazlı, 15 gün önce bir anlaşmazlıktan dolayı evlerini ayırarak Nazlı'nın memleketi Ordu'ya gitti. Ordu'da iş bulamayan çift, daha sonra Milas'a taşındı. Genç kızın kuzeni Görkem Sakallıoğlu (24), "Anne ve babası böyle bir şey yapacak insanlar değil. El üstünde tutulurdu. Amcam, Gamze'ye motor, araba ve traktör kullanmayı bile öğretmişti. Ona ev alma hayalleri vardı" diye konuştu. 4 kardeşten en küçüğü olan Gamze'nin cenazesi dün Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mezarın başında gözyaşı döken Gamze'nin ablası Fatma Köse, kardeşinin mezarını kırmızı tülbentle süsledi. Aşçılık bölümü 2'nci sınıfta okuyan Gamze'nin Mumcular merkezinde bir restoranda staj yaptığı öğrenildi.

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