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Giriş Tarihi: 27.1.2022

Gelinini başından vurarak öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Gelinini başından vurarak öldürdü
KARTAL ilçesi Gümüşpınar Mahallesi Kocayemiş Sokak'ta ikamet eden Galip Gülistan (70) ile gelini Safura Gülistan (38) arasında dün saat 10.30 sıralarında tartışma çıktı. Galip Gülistan tartışmanın ardından gelininin başına silahla ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi Safura Gülistan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Galip Gülistan'ın polise verdiği ilk ifadede, cinayeti aile içi yaşanan tartışma sonrası işlediğini söylediği öğrenildi.

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Gelinini başından vurarak öldürdü
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