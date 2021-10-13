Gelinini katletti, ‘Torunuma kötü davranıyordu’ dedi

Tekirdağ Çerkezköy
'de, Kırgızistan
uyruklu gelini Ayat Adsız
'ı (30) bıçakla öldürerek parçalara ayıran Fehmi Adsız (65) cinayeti gelininin kendisine ve torunlarına kötü davranması nedeniyle işlediğini iddia etti. Olay önceki akşam meydana geldi.
6 AY ÖNCE TAŞINMIŞLAR
İddiaya göre Fehmi Adsız, küçük torunu ve gelini ile evde yalnız olduğu sırada tartıştığı gelinini bıçaklayarak öldürdü, ardından testere ile parçalara böldü. Kadının uzuvlarının bazılarını çöp poşetlerine doldurarak apartmanın bahçesinde park halinde olan otomobil bagajına bıraktı. Olay Fehmi Adsız'ın eşi S. A.'nın eve gelmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Fehmi Adsız'ı gözaltına aldı. Ekipler, evin banyosunda çöp kovası içinde ve otomobilin bagajındaki poşetlerde Adsız'ın uzuvları ile karşılaştı. Ayat Adsız'ın 2017'de evlendiği, eşinin ailesi ile birlikte Mersin
'de yaşadıktan sonra 6 ay önce Çerkezköy'e taşındıkları öğrenildi. Fehmi Adsız ifadesinde gelininin kendisine, karısına ve çocuklarına kötü davrandığını, hatta torunlarına kötü davrandığı için Mersin'de polise giderek müracaatta bulunduklarını öne sürdü. Adsız ifadesinde şunları söyledi: "Gelinim, torunumu uyutmak için odasına gitti. Bir süre sonra torunumun ağladığını duydum. 'Sende hiç vicdan yok mu?' dedim. O da 'Benim çocuğum ne istersem yaparım' diyerek hakaretler etti, bıçakladım."
'EVET, MUTLUYUM' YAZMIŞTI
Ayat Adsız'ın 10 Ekim'de doğum günü olduğu Adsız'ın sosyal medya hesabından "İşte 30 yaşıma girdim. Zaman ne kadar çabuk geçti" paylaşımı yaparak çok mutlu olduğunu, kendisini seven bir eşi ve çocukları olduğunu yazdığı görüldü.