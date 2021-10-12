Gelinini öldürüp parçalara ayırdı

Tekirdağ Çerkezköy
'de Fehmi Adsız
(55), 2 torununun da evde olduğu anda Kırgızistan
uyruklu gelini Ayat Adsız
(31) ile tartıştı. Cinnet getiren kayınpeder, gelinini bıçaklayarak öldürdü, ardından da vücudunu parçalara ayırarak, poşetler içerisinde apartmanın bahçesindeki otomobilinin bagajına koydu. Bu sırada eve eşi geldi. Evi kanlar içinde gören kayınvalide, çığlık atarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ayat Adsız'a ait vücut parçalarının bir kısmını evin banyosundaki çöp kovasında, bir kısmını ise otomobil bagajındaki çöp poşetinin içinde buldu. Suçunu itiraf eden Fehmi Adsız gözaltına alındı. Olay sırasında Ayat Adsız'ın eşinin işte olduğu öğrenildi. Fırat KESKİNKILIÇ