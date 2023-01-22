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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Gelinini vahşice öldürdü

Gelinini vahşice öldürdü
Samsun'un Çarşamba ilçesi Elifli Mahallesi'nde ikamet eden 57 yaşındaki Ahmet Dalkalem, ellerini iple arkaya bağladığı gelini 3 çocuk annesi Sema Dalkalem'i (33) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Ahmet Dalkalem daha sonra ise kendini tüfekle vurarak yaşamına son verdi. Eşinden ayrı yaşayan ve boşanma davası devam eden Sema Dalkalem'in cansız bedeni Bafracalı Mahallesi'ndeki bir serada elleri iple arkaya bağlı halde boğazından bıçaklanmış olarak bulundu. Genç kadının eşinden bir yıldır ayrı yaşadığı, bir süre kadın sığınma evinde kalıp ayrıldığı ve boşanma davalarının devam ettiği belirtildi. Dalkalem'in cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Ordu'ya gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Gelinini vahşice öldürdü
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