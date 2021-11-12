Gelinle damadın mutluluğuna alev engeli

İstiklal Mahallesi Ali Kabuli Caddesi'ndeki evin çatı katında öğleden sonra yangın çıktı. Mahallelinin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatı katındaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinden sonra olay yerine aynı gün nikahları yapılacak olan Eda ve Eren çifti olduğu ortaya çıktı. Nikaha 2 saat kala evden çıkan Eda ve Eren çiftinin kuaföre gittiği komşularının evden dumanların çıktığını söylemesiyle olay yerine geldikleri kaydedildi.

Olay yerine geldiklerinde nikah sonrası yaşayacakları kiralık evlerinin yandığını gören Eda ve Eren çifti büyük üzüntü yaşadı. 1 ay önce Ağrı ve İstanbul'da düğün yapan çiftin pandemi nedeniyle resmi nikah için bugüne sıra bulabildikleri öğrenildi.

"ÇOCUKLARIN BÜGÜN NİKAHI OLACAKTI"

Gelin damadın akrabası olduğunu söyleyen mahalleli bir kadın, "Burası yengemle dayımın evi. Çocuklarının da nikahı olacaktı, bugün nikaha gideceklerdi. Benim evim de ileride. İtfaiyeleri görünce kalkıp hemen buraya geldim ve alevleri gördüm. Müdahale edenlerden Allah razı olsun. Durumları iyi değil, zaten kirada oturuyorlar. Düğünü de yeni yaptılar, bir sürü masrafları var" dedi.

"YENİ EVLENMİŞLERDİ, EŞYALARI YANMIŞTIR"

Yangını gören bir mahalle sakini, "Allah razı olsun, itfaiye 10 dakikada geldi ve yetiştiler. Yetişememiş olsalar çok büyük bir yangın olabilirdi. Allah hepimizi korudu. İçeride iki kişi vardı, dumanı görünce hemen dışarı kaçtılar. Yeni evlenmişlerdi onlar, bugün nikahları vardı. Onların da eşyaları içeride yanmıştır" diye konuştu.

"OĞLUMUN BUGÜN NİKAHI VARDI"

Damadın babası Kazım Eren "Beni oğlum, baba evden dumanlar çıkıyor diye aradı hemen geldim. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Oğlumun bugün nikahı vardı" dedi.