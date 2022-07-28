Gelinlik astarından uyuşturucu çıktı

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NarkoKİM ekiplerince Güney Amerika'dan İstanbul Havalimanı'na gelen oradan da İzmir'e gideceği tespit edilen yabancı uyruklu bir yolu riskli olarak değerlendirildi.
Yapılan üst ve eşya aramasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamasına rağmen yolcunun şüpheli hareketler sergilemesi üzerine tekrar üstü arandı.
Yapılan ikinci aramada karın bölgesinde bir sertlik olduğu fark edilen yolcunun çekilen röntgeninde 85 kapsül yuttuğu tespit edildi. Analiz edilen kapsüllerde kokain olduğu belirlendi.
PAKETLERE GİZLENEN 96 KİLOGRAM UYUŞTURUCU
İkinci operasyonda ise Orta Doğu' dan Afrika'ya transit olarak gidecek uçağa ilişkin yapılan risk analizinde şüpheli olarak değerlendirilen kargolar x-ray taramasından geçirildi. NarkoKİM görevlileri tarafından detaylı olarak aranan şüpheli kargoların birinde paketlenmiş halde 96 kilogram khat cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
GELİNLİK ASTARINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU BULUNDU
Bir diğer operasyonda, yurtdışından gelen ya da transit olarak gidecek kargo gönderilerinin rutin kontrolü sırasında belirlenen şüpheli pakette yapılan aramada, gelinlik astarına zulalanmış vaziyette 14 bin 500 adet amfetamin ele geçirildi.
SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR
Yürütülen diğer operasyonlarda ise, Afrika ülkelerinden gelen uçuşlarda tespit edilen 3 şüpheli şahsın Gümrük Muhafaza personelince takibi sonucunda yapılan aramalarda valizlerinde gizlenmiş halde toplam 10,5 kilo esrar ele geçirildi. Üç farklı olaya ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında kişilerin havalimanı dışında bekleyen kişilere de ulaşılarak toplamda 4 kişi gözaltına alındı. Olaylara ilişkin soruşturmalar devam ediyor.