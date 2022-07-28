Gelinlik astarından uyuşturucu çıktı

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NarkoKİM ekiplerince Güney Amerika'dan İstanbul Havalimanı'na gelen oradan da İzmir'e gideceği tespit edilen yabancı uyruklu bir yolu riskli olarak değerlendirildi.

Yapılan üst ve eşya aramasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamasına rağmen yolcunun şüpheli hareketler sergilemesi üzerine tekrar üstü arandı.