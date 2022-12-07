Gelinlik Denerken Dikkat Edilmesi Gerekenler - Gelinlik Bakmaya Giderken Ne Giyilir?

Gelinlik deneme düğün heyecanının en cazibeli olaylarından birisidir, gelin adayları bembeyaz birbirinden güzel modelleri denerken rahat etmek adına gelinlik denemeye giderken ne giyilir merak etmektedir. Hayli heyecanlı olan çiftler gelinlik bakmaya giderken bazı püf noktaları gelinlik denerken dikkat edilmesi gerekenler gibi bilirlerse, gelin adayları çok daha rahat ve doğru gelinlik model tercih edecektir.

Gelinlik Denemeye Giderken Ne Giyilmeli?

Evlilik hazırlığındaki gelin adaylarının en büyük tatlı telaşı elbette gelinlik seçimidir. Adı üstünde her genç kızın rüyası denilen gelinlik, gelin adaylarını hayli heyecanlandıran bir kıyafet olduğu için seçiminde epeyce vakit harcamakta, kendine en çok yakışan modeli almak istenmektedir. Gelinliğin denemeye giderken giyilecek iç çamaşır ve kıyafetler, gelinlik seçiminde rol oynuyor. Bu konuda öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta iç çamaşırı, gelinlik denemeye giderken giyilecek iç çamaşırı tam beden, potsuz, düğün günü giyilecek çamaşır modelinin aynısı olması gerekir. Diğer dikkat edilecek husus ise gelin adayları birçok model deneyeceği için sürekli giy çıkar yapacaklardır, bu nedenle gömlek tarzı kolay çıkan bir üst ve dar olmayan bir alt giymeleri onlara kolaylık sağlar. Ayrıca mutlaka yanlarında topuklular ayakkabı olmalıdır, çünkü gelinlik eteğinin boyu/duruşu doğru ayarlanması için topuklu ayakkabı gerekmektedir.

Gelinlik Denerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Düğün hazırlığının en hoş aynı zamanda gelinleri telaşa sokan olayı olan gelinlik denemelerinde dikkat edilmesi gereken bazı hususları bilmek doğru gelinlik seçiminde size yardımcı olacaktır.

Gelinlik denemesinden önce mutlaka istediğiniz gelinlik modelleri hakkında araştırma yapıp, sevdiğiniz modelleri bulabileceğiniz gelinlik mağazalarını listeye ekleyin çünkü hepsini gezmeniz size vakit kaybettirirken, kafanızı da karıştıracaktır. Gelinliğe ayırmak istediğiniz bütçeyi doğru belirleyin ve yaklaşık olarak düğün tarihinden 2 önce gelinlik seçme işlemini gerçekleştirin. Gelinlik denemeye giderken mümkünse hafta içi günleri tercih ederseniz, mağazalardaki kalabalıktan kurtulmuş olursunuz. Yanınıza zevkine güvendiğiniz kişileri alın, fazla kalabalık gitmeyin yoksa aklınızın karışma ihtimali artabilir. Ayrıca, gelinlik denemeye giderken muayen günlerinde olmamaya gayret edin çünkü bu dönemde ödem ve şişkinlikler olduğu için beden seçiminde yanılma payı olur. Ve, tıka basa doymuş bir mide de yine beden seçiminde yanılmaya sebep olabilir. Gelinlik modeliyle beraber istediğiniz gelin başı modeline de karar vermiş olursanız, birbiriyle uyumlu bir gelin başı ve gelinlik tercih etmiş olursunuz.