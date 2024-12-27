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Giriş Tarihi: 27.12.2024 22:05

Gelinlik mağazasında yangın çıktı: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı!

Manisa'da bulunan bir gelinlik mağazasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumandan dolayı mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarıldı.

İHA
Gelinlik mağazasında yangın çıktı: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı!

Manisa'da bulunan bir gelinlik mağazasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların sardığı mağazanın üst katında iki çalışan mahsur kaldı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri yangına müdahale etti.

Bir yandan bodrum katın yan duvarları kırılarak içeriye su ve köpük sıkılırken, diğer yandan merdiven yardımıyla mağazanın üst katında mahsur kalan 2 çalışan tahliye edildi. Bodrum katta bulunan terzihane kısmında başlayan yangın, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde iş yerinin tamamını sarmadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gelinlik mağazasında yangın çıktı: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı!
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