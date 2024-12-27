Gelinlik mağazasında yangın çıktı: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı!

Manisa'da bulunan bir gelinlik mağazasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların sardığı mağazanın üst katında iki çalışan mahsur kaldı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri yangına müdahale etti.